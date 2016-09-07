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Режимы КТО отменены в двух городах Дагестана

Происшествия
7 сентября, 19:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, сентября. /ТАСС
В ходе двух спецопераций были ликвидированы шесть боевиков
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МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Режимы КТО отменены в двух городах Дагестана, где 7 сентября в спецоперациях были убиты шесть боевиков, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане. Режимы КТО были введены в городе Избербаш в 06.00 мск, в Кировском районе Махачкалы в 07:00 мск.

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"В 19.00 режимы КТО отменены в городе Избербаш и Кировском районе Махачкалы, где сегодня прошли спецоперации и были убиты шесть боевиков", - сообщил собеседник.

Как сообщили ранее ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению в августе 2016 года на сотрудников ДПС и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля. "Нейтрализацией бандитов по существу завершена ликвидация банды, совершавшей дерзкие убийства граждан и сотрудников правоохранительных органов в районе города Избербаш", - подчеркнули в НАК.

На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната. "Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - отметили в НАК.

По фактам двух спецопераций, в которых были ликвидированы шесть боевиков, следствие в Дагестане возбудило уголовные дела.

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