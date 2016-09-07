МЧС: пострадавших под завалами рухнувшей стены нежилого дома в Москве нет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не обнаружили людей под завалами рухнувшей части стены нежилого дома. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы.

"Кинологи МЧС со служебными собаками два раза проверили место обрушения, пострадавших не выявлено. В работах по расчистки завалов задействована тяжелая техника", - сказал представитель МЧС.

Обрушение части пятиэтажного дома произошло в среду на Волгоградском проспекте, в результате засыпанными оказались четыре припаркованных автомобиля. Площадь обрушения составила 100 кв. м.

На месте происшествия от МЧС Москвы работают 14 единиц техники, более 50 человек. Причина обрушения устанавливается. Из-за инцидента ограничений в движении транспорта по Волгоградскому проспекту нет.