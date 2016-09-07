Суд выдал санкцию на арест гендиректора "Т Плюс" и совладельца "Реновы"

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сыктывкарский городской суд в среду санкционировал арест генерального директора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, подозреваемых в передаче взяток на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми. Третий фигурант данного уголовного дела (ч. 5 ст. 291 УК РФ), экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск, сообщили в суде.

О коррупционной схеме рассказал Ромаданов

Показания на топ-менеджеров "Т Плюс" дал фигурант дела Гайзера Константин Ромаданов, некогда один из богатейших членов правительства Коми с доходом за 2014 год в 180 млн рублей. На посту заместителя председателя регионального правительства Ромаданов курировал, в том числе, и энергетику.

"Суду представлено достаточно материалов о причастности Ольховика к совершению преступления (даче взятки в особо крупном размере, ч.5 ст. 291 УК РФ), в том числе показания Ромаданова, изобличающие Ольховика, который являлся гендиректором ЗАО "КЭС" с декабря 2010 по сентябрь 2014 года. Взятки должностным лицам Республики Коми имели место в Сыктывкаре и в Москве с 2007 по 2014 год", - сказал судья Александр Шадлов.

Показания Ромаданова фигурируют и в отношении гендиректора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, уточнила судья Надежда Сарвилина.

Аргументы следствия

Следователи мотивировали свои ходатайства об аресте Вайнзихера и Ольховика тем, что оба могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, несмотря на изъятые загранпаспорта. Оба также могут оказать давление на свидетелей по делу, в том числе и на подчиненных сотрудников компании "Т Плюс", а также принять меры к уничтожению доказательств по делу. Кроме того, как дополнительно указало следствие, подозреваемые оказывали противодействие (отказали в доступе к серверу компании "Т Плюс"), а третий фигурант, Михаил Слободин в настоящее время находится в федеральном розыске.

Позиция защиты

Адвокаты подозреваемых сочли задержание своих подзащитных необоснованным и настаивали на любой мере пресечения, не связанной с арестом. В частности адвокат Ольховика настаивал на домашнем аресте своего подзащитного и даже предоставил суду документы, что Ольховик может находиться под домашним арестом именно в Сыктывкаре. Был также предложен залог в размере 280 млн рублей (залог в столь крупном размере был заявлен в Коми впервые - прим. ТАСС) или даже подписка о невыезде. "Любая иная мера пресечения, предложенная защитой, не может давать гарантии, что Ольховик не скроется от следствия и не воспрепятствует ему на данной, первоначальной стадии расследования", - отметил суд.

На аналогичной мере пресечения - домашнем аресте или залоге - настаивали также адвокаты Вайнзихера. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах республики, предлагался залог в размере 100 млн рублей, назвать эту сумму журналистам адвокаты категорически отказались.

Поручились Вексельберг и Чубайс

Суд также принял во внимание личные поручительства и ходатайства о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, от председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга и председателя правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Анатолия Чубайса, а также от Федерации еврейских общин России, сообщила судья.

"Допрошены не все свидетели по делу, изъяты не все доказательства преступления. Иная мера пресечения на первоначальной стадии расследования дела невозможна", - сказала судья, вынося решение об аресте Вайнзихера. Кроме того, медицинских документов, препятствующих аресту, не было предоставлено, отметил суд.

Как заявил ТАСС сразу после заседания адвокат Вайнзихера Андрей Тряпочкин, решение суда будет обжаловано. "Как только мы получим решение суда, изучим его, оно будет обжаловано", - сказал адвокат.

В интересах ЗАО "КЭС"

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Общая сумма взяток составляет 800 млн рублей. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.

Следственные органы СК РФ по Коми уже возбудили уголовное дело в отношении фигурантов по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России, клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт.ч электроэнергии. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны. В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".