В СК РФ начата проверка по факту гибели двух калининградцев в Норвегии

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей Калининградской области, отдыхавших в Норвегии. Об этом в среду сообщается на официальном сайте управления.

"Согласно предварительным данным, туристы арендовали лодку в популярном среди отдыхающих на севере королевства рыбацком поселке и отправились ловить рыбу, однако из-за сильного волнения на море плавсредство перевернулось", - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователями будут установлены обстоятельства ЧП и принято обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ, констатирует ведомство.

Смерть одного из россиян наступила еще во вторник, 6 сентября, второй скончался в среду. Еще три человека в лодке, двое россиян и литовец, серьезно не пострадали и были доставлены в гостиницу.

После того, как в Норвежский координационный спасательный центр поступили информация о ЧП, на помощь были отправлены спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно, а также самолет морской разведки ВВС Норвегии. К поискам подключились несколько гражданских судов. Как сообщает Норвежская вещательная корпорация, трое человек были обнаружены рядом с лодкой через час и двадцать минут после поступления сигнала. Поиски оставшихся двоих затянулись еще на полтора часа.