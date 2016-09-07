В СК РФ начата проверка по факту гибели двух калининградцев в Норвегии

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КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей Калининградской области, отдыхавших в Норвегии. Об этом в среду сообщается на официальном сайте управления.
"Согласно предварительным данным, туристы арендовали лодку в популярном среди отдыхающих на севере королевства рыбацком поселке и отправились ловить рыбу, однако из-за сильного волнения на море плавсредство перевернулось", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователями будут установлены обстоятельства ЧП и принято обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ, констатирует ведомство.
Смерть одного из россиян наступила еще во вторник, 6 сентября, второй скончался в среду. Еще три человека в лодке, двое россиян и литовец, серьезно не пострадали и были доставлены в гостиницу.
После того, как в Норвежский координационный спасательный центр поступили информация о ЧП, на помощь были отправлены спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно, а также самолет морской разведки ВВС Норвегии. К поискам подключились несколько гражданских судов. Как сообщает Норвежская вещательная корпорация, трое человек были обнаружены рядом с лодкой через час и двадцать минут после поступления сигнала. Поиски оставшихся двоих затянулись еще на полтора часа.