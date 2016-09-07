В Гватемале в результате схода оползня погибли девять человек

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МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще четверо пострадали в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева к югу от столицы Гватемалы. Об этом журналистам сообщил в среду представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий (исп. CONRED) Давид де Леон.
К настоящему моменту жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.
По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон. Несколько зданий были разрушены. Спасатели эвакуировали около 30 семей.