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В Гватемале в результате схода оползня погибли девять человек

Происшествия
7 сентября, 23:52 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 7, сентября. /ТАСС
Спасатели также продолжают поиски восьмилетнего мальчика
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МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще четверо пострадали в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева к югу от столицы Гватемалы. Об этом журналистам сообщил в среду представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий (исп. CONRED) Давид де Леон.

К настоящему моменту жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон. Несколько зданий были разрушены. Спасатели эвакуировали около 30 семей.

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