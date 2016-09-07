В Гватемале в результате схода оползня погибли девять человек

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще четверо пострадали в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева к югу от столицы Гватемалы. Об этом журналистам сообщил в среду представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий (исп. CONRED) Давид де Леон.

К настоящему моменту жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон. Несколько зданий были разрушены. Спасатели эвакуировали около 30 семей.