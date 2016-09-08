Источник: Вайнзихер был готов заплатить хоть 100, хоть 200 млн рублей залога ради свободы

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СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Подозреваемый в даче взяток бывшему руководству Коми гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер был готов заплатить 200 млн рублей залога, чтобы остаться на свободе. Торг начался с вдвое меньшей суммы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"В определенный момент судья спросила Вайнзихера, какой залог готов он внести. Вайнзихер ответил: 100 млн рублей. Судья задумалась о чем-то, Вайнзихер расценил это по-своему. "Ну, могу 200 млн рублей", заявил он", - описал собеседник агентства сцену, произошедшую во время закрытой от СМИ части судебного заседания.
Сыктывкарский городской суд арестовал в среду Бориса Вайнзихера на два месяца, по 6 ноября 2016 года. Вайнзихер, а также совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и объявленный в федеральный розыск бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин подозреваются в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми.
По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.
Как прозвучало в суде, изобличающие показания на топ-менеджеров "Т Плюс" и "Реновы" дал один из фигурантов дела Гайзера, бывший заместитель председателя правительства Коми, курировавший энергетику Константин Ромаданов.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.
В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".