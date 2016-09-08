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Источник: Вайнзихер был готов заплатить хоть 100, хоть 200 млн рублей залога ради свободы

Происшествия
8 сентября, 0:30 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Сыктывкарский городской суд арестовал ранее гендиректора ПАО "Т Плюс" на два месяца
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Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер

Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер

© Наталия Казаковцева/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Подозреваемый в даче взяток бывшему руководству Коми гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер был готов заплатить 200 млн рублей залога, чтобы остаться на свободе. Торг начался с вдвое меньшей суммы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

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"В определенный момент судья спросила Вайнзихера, какой залог готов он внести. Вайнзихер ответил: 100 млн рублей. Судья задумалась о чем-то, Вайнзихер расценил это по-своему. "Ну, могу 200 млн рублей", заявил он", - описал собеседник агентства сцену, произошедшую во время закрытой от СМИ части судебного заседания.

Сыктывкарский городской суд арестовал в среду Бориса Вайнзихера на два месяца, по 6 ноября 2016 года. Вайнзихер, а также совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и объявленный в федеральный розыск бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин подозреваются в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми.

В интересах ЗАО "КЭС"

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.

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Как прозвучало в суде, изобличающие показания на топ-менеджеров "Т Плюс" и "Реновы" дал один из фигурантов дела Гайзера, бывший заместитель председателя правительства Коми, курировавший энергетику Константин Ромаданов.

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

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