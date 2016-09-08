В тоннеле строящегося метро в Тегеране обрушился грунт

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Четыре человека погибли, шестеро серьезно пострадали в результате обрушения грунта в тоннеле строящегося метро в Тегеране. Об этом сообщило агентство IRNA.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Кианшахр иранской столицы. Жертвами аварии стали четверо рабочих - трое иранцев и один афганец. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

По данным IRNA, под завалами могут находиться люди, поскольку на момент обрушения строительными работами в тоннеле занимались 15 человек. Пострадавшие с серьезным травмами доставлены в больницу. Причины происшествия пока не установлены.

Метрополитен Тегерана насчитывает пять линий общей протяженностью 180 км. К 2018 году планируется достроить еще две линии метро.