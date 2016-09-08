Несколько землетрясений с магнитудой до 6,2 произошли на Командорских островах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Еще два землетрясения произошли в четверг неподалеку от островов Беринга и Медный (Командоры) в Алеутском районе Камчатского края. Их магнитуда составила 4,9 и 5,5, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Еще два землетрясения произошли сегодня утром в 197 км от Командорских островов. Их магнитуда составила 4,9 и 5,5. Эпицентры находились на глубине примерно 20 км под морским дном, почти в том же месте, где сегодня было зафиксировано первое событие магнитудой 6,2", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в филиале Геофизической службы РАН, первое землетрясение - магнитудой 6,2, произошло в четверг в районе острова Беринга на Командорах. Его эпицентр располагался в 197 км от села Никольское на островной дуге. Глубина залегания очага - 43,6 км под морским дном.

Сообщения о том, что все три землетрясения были ощутимыми, пока не поступали, отметили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.