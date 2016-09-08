Рейсовый автобус разбился на Ставрополье, есть пострадавшие

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СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус маршрута Владикавказ - Ростов опрокинулся на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, пострадала пассажирка.
Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"Около 00:30 мск на федерально автодороге "Кавказ" возле города Минеральные Воды водитель автобуса Neoplan по неустановленным пока причинам не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок", - сказал собеседник.
На момент ДТП в автобусе находились 16 человек. По предварительным данным, травмы в аварии получила одна из пассажирок. По информации краевого управления МЧС, женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу города Пятигорск. Движение по трассе не перекрыто, обстоятельства происшествия уточняются.