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Рейсовый автобус разбился на Ставрополье, есть пострадавшие

Происшествия
8 сентября, 1:48 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, сентября. /ТАСС
На момент ДТП в автобусе находились 16 человек
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СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус маршрута Владикавказ - Ростов опрокинулся на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, пострадала пассажирка.

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Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Около 00:30 мск на федерально автодороге "Кавказ" возле города Минеральные Воды водитель автобуса Neoplan по неустановленным пока причинам не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок", - сказал собеседник.

На момент ДТП в автобусе находились 16 человек. По предварительным данным, травмы в аварии получила одна из пассажирок. По информации краевого управления МЧС, женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу города Пятигорск. Движение по трассе не перекрыто, обстоятельства происшествия уточняются.

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