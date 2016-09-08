AFP: число жертв наводнения в Нигере увеличилось до 38 человек

РАБАТ, 8 сентября. /ТАСС/. Число жертв наводнений в Нигере увеличилось до 38 человек, более 92 тысяч человек остались без жилья. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse.

"По состоянию на 27 августа 92 тысячи человек остались без крова, 38 погибли и 27 ранены", - цитирует агентство доклад ООН.

Ранее сообщалось о 14 погибших, а число людей, лишившихся домов, составляло 46 тысяч. Отмечается, что в результате ливней были уничтожены более 26 тысяч голов скота, 900 гектаров полей и девять тысяч домов.

Уточняется, больше всего пострадали пустынные регионы Тахуа (запад) и Агадез (север).