Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: число жертв наводнения в Нигере увеличилось до 38 человек

Происшествия
8 сентября, 2:19 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 8, сентября. /ТАСС
Более 92 тысяч человек остались без жилья
Материал из 1 страницы
© EPA/GEORGE ESIRII

РАБАТ, 8 сентября. /ТАСС/. Число жертв наводнений в Нигере увеличилось до 38 человек, более 92 тысяч человек остались без жилья. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse.

"По состоянию на 27 августа 92 тысячи человек остались без крова, 38 погибли и 27 ранены", - цитирует агентство доклад ООН.

Ранее сообщалось о 14 погибших, а число людей, лишившихся домов, составляло 46 тысяч. Отмечается, что в результате ливней были уничтожены более 26 тысяч голов скота, 900 гектаров полей и девять тысяч домов.

Уточняется, больше всего пострадали пустынные регионы Тахуа (запад) и Агадез (север).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Нигер
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Apple представила iPhone 7
4
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
5
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
"Лучший айфон, который мы когда-либо придумывали": итоги презентации Apple
Темы дня
Реклама