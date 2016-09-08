Экс-таможенников осудили во Владивостоке за насилие над задержанными

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке приговорил двух бывших сотрудников таможни к четырем годам лишения свободы условно за превышение полномочий и насилие над задержанными по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
"По данным следствия и суда, в мае 2013 года подсудимые для получения признательных показаний о причастности одного из жителей Владивостока к совершению преступления, связанного с контрабандой наркотических средств, решили применить в отношении него и его супруги насилие", - говорится в сообщении.
Доставив ночью мужчину и женщину в помещение Дальневосточной оперативной таможни, таможенники семь часов удерживали потерпевших и насилием и угрозами требовали от них признания в причастности к преступлению. Они били мужчину, в том числе бутылкой с водой, наносили многочисленные удары руками и ногами, угрожали применением насильственных действий сексуального характера. Подсудимые также несколько раз ударили жену потерпевшего по голове и угрожали ей насилием.
Подсудимые, бывшие замначальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни и и.о. замначальника этого ведомства, признаны виновными по п.п."а,б" ч.3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств"). В пресс-службе уточнили ТАСС, что оба осужденных уволены из таможни.