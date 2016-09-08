Свыше одной тысячи домов в 11 муниципалитетах Приморья остаются подтопленными

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше одной тыс. жилых домов остаются подтопленными в 11 муниципальных образованиях Приморского края, сообщается в четверг в официальной сводке Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.

"По состоянию на утро 8 сентября, от воды освободились 656 жилых домов. Тем не менее, остаются подтопленными 1019 жилых дома в 11 муниципальных образованиях. Кроме этого, подтоплен 2931 приусадебный участок. Повреждены 38 участков дорог в девяти муниципальных образованиях общей протяженностью 58 км и 70 автомобильных мостов", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 200 человек, в том числе 55 детей. Люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. "Всего из подтопленных районов с начала подтопления эвакуировано 1013 человек, в том числе 181 ребенок. В готовности к развертыванию находятся 25 ПВР. За сутки вертолетами Ми-8 и Ми-26 МЧС России из районов подтопления эвакуировано 73 человека", - добавили в ДВРЦ МЧС.

За прошедшие сутки авиация МЧС доставила в пострадавшие районы 8,5 тонны гуманитарной помощь. Всего с момента ухудшения обстановки в зону паводка перевезено 85 тонн груза.

По данным ведомства, в Лазовском, Кавалеровском, Ольгинском, Дальнегорском районах Приморья выпало до 70 мм осадков, что вызвало новый подъем воды в реках от 0,4 до 0,8 метра с затоплением пойменных участков. Подъем уровня воды от 0,4 до 1,1 метра отмечается на реке Партизанская, в верховьях реки Арсеньевка, на притоках реки Раздольная. Подтоплены поймы рек в Яковлевском, Михайловском, Пограничном, Пожарском, Октябрьском районах. На остальной территории края существенных ухудшений паводковой ситуации не произошло.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.