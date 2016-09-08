После доследственной проверки СК не стал возбуждать дело о "рабах" на предприятии Братска

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области не нашли подтверждения фактам использования рабского труда на одном из предприятий города Братск, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управление СК РФ по региону.

"В результате информация об использовании рабского труда не подтвердилась, в связи с чем следственными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - сказали там.

Репортаж о том, что на лесоперерабатывающем предприятии Братска удерживаются рабочие, которые проживают в неблагоприятных условиях, вышел на одном из федеральных телеканалов в конце июля. В сюжете говорилось, что у мужчин забрали документы.

СК по этому поводу инициировал проведение доследственной проверки. Вместе с полицией и сотрудниками контролирующих органов следователи осмотрели территорию предприятия, опросили работников и проверили документы. "Кроме того, из МВД получены сведения о том, что мужчина, который якобы обнаружил в строительных материалах записку об удержании рабочих на предприятии, в правоохранительные органы, как это говорится в репортаже, не обращался", - отметили в ведомстве.