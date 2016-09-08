Работы по разбору завалов на обрушении нежилого дома в Москве завершены

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС произвели разбор завалов на обрушении части кирпичной стены нежилого дома на юго-востоке Москвы. В результате ЧП пострадавших нет, причина обрушения устанавливается, сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

"Работы по разбору завалов рухнувшей части кирпичной стены в здании на Волгоградском проспекте полностью завершены. На последней стадии была задействована тяжелая техника. Пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.

Всего для ликвидации последствий ЧП было задействовано 14 единиц техники, более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Использовались служебные собаки для поиска людей.