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Работы по разбору завалов на обрушении нежилого дома в Москве завершены

Происшествия
8 сентября, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Всего для ликвидации последствий ЧП было задействовано 14 единиц техники, более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС произвели разбор завалов на обрушении части кирпичной стены нежилого дома на юго-востоке Москвы. В результате ЧП пострадавших нет, причина обрушения устанавливается, сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

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"Работы по разбору завалов рухнувшей части кирпичной стены в здании на Волгоградском проспекте полностью завершены. На последней стадии была задействована тяжелая техника. Пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.

Всего для ликвидации последствий ЧП было задействовано 14 единиц техники, более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Использовались служебные собаки для поиска людей.

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