В Казахстане создана комиссия для расследования крушения вертолета Ми-8

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АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство по инвестициям и развитию Казахстана создало комиссию для расследования крушения вертолета Ми-8, произошедшего в среду в Карагандинской области. Об этом сообщает Главная транспортная прокуратура республики.
"Министерством по инвестициям и развитию создана комиссия по расследованию данного происшествия, ЛОП (линейным отделом полиции) на станции Жезказган начато досудебное расследование по статье 344 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В сообщении отмечается, что 7 сентября в 15:50 (12:50 мск) "в Улытауском районе Карагандинской области при выполнении взлета произошло падение вертолета Ми-8Т авиакомпании АО "Евро Азия эйр" с последующим его возгоранием".
На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 19 пассажиров - работники АО "Казтрансойл". В результате происшествия четыре человека получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Кызылординскую городскую больницу.
"По данным Комитета гражданской авиации, воздушное судно имеет действующий сертификат летной годности, экипаж - свидетельства авиационного персонала", - подчеркивается в сообщении.