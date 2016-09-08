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В Казахстане создана комиссия для расследования крушения вертолета Ми-8

Происшествия
8 сентября, 9:04 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, сентября. /ТАСС
ЧП произошло 7 сентября в Карагандинской области, в результате четыре человека получили различные телесные повреждения
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АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство по инвестициям и развитию Казахстана создало комиссию для расследования крушения вертолета Ми-8, произошедшего в среду в Карагандинской области. Об этом сообщает Главная транспортная прокуратура республики.

"Министерством по инвестициям и развитию создана комиссия по расследованию данного происшествия, ЛОП (линейным отделом полиции) на станции Жезказган начато досудебное расследование по статье 344 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 7 сентября в 15:50 (12:50 мск) "в Улытауском районе Карагандинской области при выполнении взлета произошло падение вертолета Ми-8Т авиакомпании АО "Евро Азия эйр" с последующим его возгоранием".

На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 19 пассажиров - работники АО "Казтрансойл". В результате происшествия четыре человека получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Кызылординскую городскую больницу.

"По данным Комитета гражданской авиации, воздушное судно имеет действующий сертификат летной годности, экипаж - свидетельства авиационного персонала", - подчеркивается в сообщении.

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