В Словакии при крушении медицинского вертолета погибли четыре человека

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в четверг в результате крушения в Словакии вертолета медицинской спасательной службы.

"Аварию не пережили все находившиеся на борту - три члена экипажа и 38-летний раненый пациент, для транспортировки которого он был вызван", - сообщил представитель МВД республики Иван Нетик.

"Крушение вертолета произошло в ночь на четверг у населенного пункта Стрелники близ города Банска-Бистрица в Центральной Словакии. Согласно предварительным данным, оно случилось всего через тридцать секунд после взлета с пациентом на борту. Обломки были обнаружены около двух часов ночи (03:00 мск)", - отметил чиновник.

Причины крушения пока не известны. Ведется расследований обстоятельств ЧП. Вертолет принадлежал коммерческой медицинской спасательной службе Словакии Air-Transport Europe. Иные подробности о трагедии не сообщаются.