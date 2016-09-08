В Словакии при крушении медицинского вертолета погибли четыре человека

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ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в четверг в результате крушения в Словакии вертолета медицинской спасательной службы.
"Аварию не пережили все находившиеся на борту - три члена экипажа и 38-летний раненый пациент, для транспортировки которого он был вызван", - сообщил представитель МВД республики Иван Нетик.
"Крушение вертолета произошло в ночь на четверг у населенного пункта Стрелники близ города Банска-Бистрица в Центральной Словакии. Согласно предварительным данным, оно случилось всего через тридцать секунд после взлета с пациентом на борту. Обломки были обнаружены около двух часов ночи (03:00 мск)", - отметил чиновник.
Причины крушения пока не известны. Ведется расследований обстоятельств ЧП. Вертолет принадлежал коммерческой медицинской спасательной службе Словакии Air-Transport Europe. Иные подробности о трагедии не сообщаются.