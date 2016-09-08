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Неизвестный сообщил о минировании всех магазинов Roshen в Киеве

Происшествия
8 сентября, 9:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
Оперативно-следственные группы, кинологи и взрывотехники проверяют наличие взрывных устройств в магазинах
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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Аноним сообщил о минировании всех фирменных магазинов Roshen в украинской столице.

"В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил анонимный звонок с сообщением о минировании всех магазинов Roshen в Киеве", - сообщил в четверг телеканал "112 Украина".

Оперативно-следственные группы, кинологи и взрывотехники проверяют наличие взрывных устройств в магазинах.

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