Неизвестный сообщил о минировании всех магазинов Roshen в Киеве

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Аноним сообщил о минировании всех фирменных магазинов Roshen в украинской столице.

"В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил анонимный звонок с сообщением о минировании всех магазинов Roshen в Киеве", - сообщил в четверг телеканал "112 Украина".

Оперативно-следственные группы, кинологи и взрывотехники проверяют наличие взрывных устройств в магазинах.