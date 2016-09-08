Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с 7 погибшими в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения грузовика и легкового автомобиля в Ленинградской области, в котором погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел накануне в Кингисеппском районе Ленобласти. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из участников аварии на полосу встречного движения. "Легковой автомобиль Ford выехал на встречную полосу движения, где произошло касательное столкновение с кабиной большегрузного автомобиля Scania, а потом транспортное средство отбросило под прицеп грузовика", - сообщили ранее в прокуратуре области. Водитель Ford и шесть пассажиров, в том числе дети 6 и 13 лет погибли на месте происшествия. Водитель грузовика госпитализирован.