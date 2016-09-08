Рейс в Москву из Новосибирска задержан из-за трещины лобового стекла самолета

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НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса авиакомпании "Вим-авиа", следующего по маршруту Новосибирск - Москва, в аэропорту вылета в связи с выявленной во время предполетного досмотра трещиной лобового стекла воздушного судна, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры.
"Самолет должен был вылететь к месту назначения 8 сентября 09:15 часов (05:15 мск). На рейс зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе пять детей. В настоящее время пассажиры ожидают вылета в стерильной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что вылет рейса запланирован на 17:00 (13:00 мск).
Транспортная прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией требований законодательства РФ в сфере соблюдения прав пассажиров при задержке рейса. Об инциденте уведомлена Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.