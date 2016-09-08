Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс в Москву из Новосибирска задержан из-за трещины лобового стекла самолета

Происшествия
8 сентября, 9:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, сентября. /ТАСС
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса, об инциденте уведомлена Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса авиакомпании "Вим-авиа", следующего по маршруту Новосибирск - Москва, в аэропорту вылета в связи с выявленной во время предполетного досмотра трещиной лобового стекла воздушного судна, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры.

"Самолет должен был вылететь к месту назначения 8 сентября 09:15 часов (05:15 мск). На рейс зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе пять детей. В настоящее время пассажиры ожидают вылета в стерильной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что вылет рейса запланирован на 17:00 (13:00 мск).

Транспортная прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией требований законодательства РФ в сфере соблюдения прав пассажиров при задержке рейса. Об инциденте уведомлена Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама