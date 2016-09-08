Самолеты МЧС отстояли от пожаров в Португалии 24 населенных пункта

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России отстояли от лесных пожаров в Португалии 24 населенных пункта, в которых проживают почти 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Самолеты-амфибии МЧС РФ прибыли в Португалию 13 августа. На следующий день они приступили к работе. В составе экипажей Бе-200 опытнейшие пилоты, не раз тушившие пожары в сложнейших условиях.
"Всего за время работы авиация МЧС совершила 134 сброса воды общей массой более 1,5 тыс. тонн. В результате не допущено распространение огня в сторону трех национальных парков и 24 населенных пунктов с населением более 78 тыс. человек", - сказал представитель МЧС.
Он уточнил, что только за минувшие сутки Бе-200 совершили два вылета, сбросив на горящие леса 124 тонны воды, защитив от пожаров три населенных пунктах, в которых проживают свыше 10 тысяч человек.
Самолеты вылетают с аэродрома города Лейрия, для них определены места забора воды - Бе-200 забирает воду в режиме глиссирования с поверхности водоема. Тушение пожаров осуществляется в координации с наземными противопожарными службами по заданию оперативного штаба.
Ситуация с пожарами в Португалии остается непростой из- за 40-градусной жары, но, как отмечают власти этой страны, благодаря помощи авиаторов МЧС России обстановку удается держать под контролем.