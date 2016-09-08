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В Кабардино-Балкарии человек упал в горную реку

Происшествия
8 сентября, 10:04 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС
Идут поисковые работы, на место происшествия выехали спасатели
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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Местный житель 1969 года рождения упал в Кабардино-Балкарии (КБР) в горную реку, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по республике.

"В селении Быллым Эльбрусского района КБР в горную реку Баксан упал местный житель 1969 года рождения. Начались поисковые работы, на место происшествия выехали спасатели", - сказали в пресс-службе.

Информация уточняется.

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