В Кабардино-Балкарии человек упал в горную реку

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Местный житель 1969 года рождения упал в Кабардино-Балкарии (КБР) в горную реку, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по республике.

"В селении Быллым Эльбрусского района КБР в горную реку Баксан упал местный житель 1969 года рождения. Начались поисковые работы, на место происшествия выехали спасатели", - сказали в пресс-службе.

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