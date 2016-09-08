В Кабардино-Балкарии человек упал в горную реку

Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
В Белоруссии объяснили, почему их паралимпиец вышел с флагом РоссииСпорт 8 сентября, 11:09
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
Премьер Армении подал в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Местный житель 1969 года рождения упал в Кабардино-Балкарии (КБР) в горную реку, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по республике.
"В селении Быллым Эльбрусского района КБР в горную реку Баксан упал местный житель 1969 года рождения. Начались поисковые работы, на место происшествия выехали спасатели", - сказали в пресс-службе.
Информация уточняется.