В Москве задержаны мошенники, которые оказывали фиктивные услуги по трудоустройству

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве 25 участников организованной группы, которые оказывали фиктивные услуги по трудоустройству граждан и оформляли поддельные медицинские книжки. Об этом в четверг ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО и по ЗАО при силовой поддержке ОМОН пресекли противоправную деятельность 25 членов организованной группы, похитивших денежные средства более 30 физических и юридических лиц под видом оказания услуг по трудоустройству", - сказала она.

"Установлено, что в офисных помещениях, расположенных на территории Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы, злоумышленники оказывали фиктивные услуги по трудоустройству, а также оформляли клиентам поддельные медицинские книжки. Объявления о якобы имеющихся вакансиях фигуранты размещали в интернете и печатных изданиях", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объединены в одно производство. Семеро участников организованной группы заключены под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде. Полицейские провели 28 обысков в офисных помещениях, а также в домах задержанных. Были обнаружены и изъяты поддельные медкнижки, штампы и печати различных учреждений, мобильные телефоны и база с указанием данных потерпевших.