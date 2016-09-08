В Москве задержаны мошенники, которые оказывали фиктивные услуги по трудоустройству

Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Медведев поздравил актрису Наталью Терентьеву с 90-летним юбилеемКультура 8 сентября, 11:34
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
В Белоруссии объяснили, почему их паралимпиец вышел с флагом РоссииСпорт 8 сентября, 11:09
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве 25 участников организованной группы, которые оказывали фиктивные услуги по трудоустройству граждан и оформляли поддельные медицинские книжки. Об этом в четверг ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО и по ЗАО при силовой поддержке ОМОН пресекли противоправную деятельность 25 членов организованной группы, похитивших денежные средства более 30 физических и юридических лиц под видом оказания услуг по трудоустройству", - сказала она.
"Установлено, что в офисных помещениях, расположенных на территории Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы, злоумышленники оказывали фиктивные услуги по трудоустройству, а также оформляли клиентам поддельные медицинские книжки. Объявления о якобы имеющихся вакансиях фигуранты размещали в интернете и печатных изданиях", - добавила представитель МВД.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объединены в одно производство. Семеро участников организованной группы заключены под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде. Полицейские провели 28 обысков в офисных помещениях, а также в домах задержанных. Были обнаружены и изъяты поддельные медкнижки, штампы и печати различных учреждений, мобильные телефоны и база с указанием данных потерпевших.