В Москве задержан автоугонщик, который, уезжая с места кражи машины, сбил пешехода

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали на юге Москвы приезжего из Средней Азии, который угнал Chevrolet Cruze и сбил пешехода, скрываясь от владельца похищенного автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.
Как рассказали в главке, 43-летний москвич оставил свою машину Chevrolet Cruze на парковке на улице Ленинская слобода и отошел. Возвращаясь он увидел, что за рулем его машины сидит неизвестный и пытается уехать. При развороте злоумышленник не справился с управлением и сбил прохожего.
"Вызванные на место происшествия сотрудники полиции задержали угонщика, которым оказался 26-летний безработный приезжий из Средней Азии. Потерпевшему пешеходу медицинская помощь была оказана на месте", - сказал собеседник агентства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").