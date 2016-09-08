Посольство РФ в Черногории подтвердило арест Сергея "Паука" Троицкого

БЕЛГРАД, 8 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Посольство России в Черногории подтверждает получение официальной информации, касающейся ареста лидера российской рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по подозрению в поджоге дома в Сутоморе. Об этом сообщила в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-атташе посольства Елизавета Борисова.

"У нас есть официальная информация, но в соответствии с законом о защите персональных данных посольство не разглашает личные данные о российских гражданах во избежание судебных исков", - сказала она. Днем ранее пресс-атташе сообщала, что российская дипмиссия была устно оповещена об аресте россиянина, но еще не получила официальной ноты из черногорского МИД, как полагается в подобных случаях.

Борисова подтвердила, что "посольство внимательно следит за соблюдением прав Троицкого", "находится на связи с полицией и МИД Черногории".

Троицкий был арестован по подозрению в поджоге дома, принадлежащего также гражданину России Е.К. (фамилия и имя не разглашаются) в черногорском курортном городе Сутоморе. Согласно черногорскому законодательству, ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.

По информации полиции города Бар, инцидент произошел 3 сентября. "В ходе проведенного расследования на месте было установлено, что пожар начался на первом этаже здания. От воздействия огня выгорела спальня, ущерб нанесен коридору и дверям четырех других комнат", - говорится в сообщении полиции.

Предпринятые стражами порядка усилия по расследованию обстоятельств дела "быстро привели к подозрению, что пожар был устроен С.Т. (Сергеем Троицким), который до этого жил в доме Е.К. в качестве арендатора жилья", - сообщила полиция, информируя, что Троицкий "был задержан в тот же день, 3 сентября, около 21.00 часов, при попытке покинуть территорию нашей страны на поезде".

Кто такой Паук?

50-летний Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером трэш-метал группы "Коррозия металла". Неоднократно баллотировался на разного рода выборах. В декабре 1998 года баллотировался на довыборах в Госдуму РФ по Люблинскому избирательному округу и набрал наибольшее число голосов, однако ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены, а перевыборы не назначались.

В 2002 года против Троицкого было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды". Осенью 2003 года он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где провел три недели, после чего в ноябре 2003 года был признан нормальным и отпущен. В 2007 году выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за неперспективного расположения поселка.

В 2012 году баллотировался в мэры подмосковного города Химки, набрал 2,46% голосов. Также баллотировался в мэры подмосковного города Жуковский в марте 2013, получив всего 2,29% голосов. Выборы ознаменовались скандалом с подкупом избирателей. 14 июня 2013 года Троицкий подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, которые состоялись 8 сентября 2013 года, однако не был допущен до выборов, так как не предъявил избирательной комиссии Москвы необходимое число подписей.

В январе 2014 года подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска. В тот же день был задержан в аэропорту этого города из-за устроенного там скандала.