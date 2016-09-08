Суд Малайзии разрешил близким пассажиров пропавшего Boeing изучить документы дела

СИНГАПУР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Верховный суд Малайзии обязал компанию Malaysia Airlines предоставить близким погибших документы о расследовании исчезновения Boeing, выполнявшего полет из Куала-Лумпура в Пекин. Таким образом, высшая судебная инстанция страны удовлетворила в четверг иск, который ранее подали 76 родственников пассажиров, летевших рейсом MH370 в марте 2014 года.

Адвокатов истцов Майкл Яап сообщил журналистам, что "20 октября Верховный суд проверит исполнение постановления". По его словам, родственники, среди которых большинство граждан Китая, а также Индии и США, намерены ознакомиться с различными записями, допросами, результатами расследований и проч.

Малайзийский Boeing в ночь на 8 марта 2014 года вылетел из столицы в Пекин. Примерно через два часа после этого связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с экранов радаров. Первоначально поиски велись в Южно- Китайском море и Малаккском проливе, в операции принимали участие 26 государств.

Спустя месяц премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил, что самолет "завершил свой полет в южной части Индийского океана". В начале прошлого года власти Малайзии признали, что "самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человека погибли".

Jбследовано уже свыше 110 тыс. кв км зоны общей площадью 120 тыс. кв км. Первоначально планировалось завершить операцию к середине года, однако из-за тяжелых погодных условий работа может быть закончена не ранее декабря.