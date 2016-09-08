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Более 700 человек погибли в юго-восточной Индии от жары за четыре месяца

Происшествия
8 сентября, 12:34 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Правительство штата Андхра-Прадеш предпринимает срочные меры по оказанию помощи наиболее пострадавшим районам
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере 732 человека стали жертвами аномальной жары и засухи, которая поразила штат Андхра-Прадеш в юго-восточной Индии. Об этом сообщил заместитель главного министра штата Чина Раджаппа.

"Не первый год жара поражает штат в теплый сезон. В этом году мы имеем 732 смертельных случая за четыре месяца. В прошлом году от нее погибли 1369 человек, в 2014 году - 448 человек", - приводит слова Раджаппы телеканал NDTV.

По его словам, правительство штата предпринимает срочные меры по оказанию помощи наиболее пострадавшим районам, а также развернуло кампанию по разъяснению, как следует вести себя при сильной жаре и что нужно делать при оказании помощи пострадавшим от тепловых и солнечных ударов.

Ряд районов Индии уже третий год страдают от аномально высокой температуры, нередко превышающей 45 градусов по Цельсию, и нехватки воды. В частности, жертвами жары и засухи в 2016 году также стали люди в штатах Орисса, Телангана и в других индийских регионах. Некоторые эксперты связывают "теплую волну" с глобальным потеплением. 

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