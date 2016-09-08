Дрифтовавшего перед полицейским в Москве водителя привлекли к ответственности

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили местонахождение водителя BMW, который дрифтовал (дрифт - движение автомобиля с управляемым заносом - прим. ТАСС) на Воробьевых горах в Москве перед инспектором ДПС, правонарушитель привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель иномарки в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел в районе Воробьевых гор в конце августа.
"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение водителя, который неоднократно нарушал ПДД и под псевдонимом размещал в социальных сетях видеозаписи своих правонарушений. Молодой человек привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также за нарушение правил маневрирования", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в главке, оперативникам удалось установить, что подозреваемый уехал за границу, но, после переговоров с его родственниками, вернулся и сам пришел в полицию для дачи объяснений. Материалы зафиксированного правонарушения переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
По данным источника в правоохранительных органах столицы, водителем BMW оказался учредитель компании, занимающейся недвижимостью и торговлей, которая располагается в Химках.