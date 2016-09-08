Подозреваемая почти в 90 мошенничествах на 114 млн рублей задержана в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, находившуюся в международном розыске за совершение 87 мошенничеств на 114 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанная ранее была судима за совершение имущественных преступлений. С апреля 2010 года ее объявили в федеральный, а с октября 2012 года - в международный розыск за совершение мошенничеств.

По данным полиции, в течение 3 лет задержанная, используя подложные документы и юридическую безграмотность граждан, желающих приобрести в собственность квартиру, вместо договоров купли-продажи заключала с ними договоры займа денег. За это время она успела похитить около 114 млн рублей.

Задержанной предъявлено обвинение в совершении 38 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом в крупном размере") и 49 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), она заключена под стражу. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.