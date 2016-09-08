В МЧС опровергли информацию СМИ о пожаре в Олимпийском комитете

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Информация некоторых СМИ о пожаре в здании Олимпийского комитета России в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ.
По его словам, столичные спасатели проверили здание Олимпийского комитета РФ на Лужнецкой набережной после сообщений ряда СМИ о задымлении на объекте.
"Для проверки информации были высланы пожарно-спасательные подразделения, которые полностью проверили каждый этаж здания. Признаков загорания или задымления не обнаружено, информация о пожаре не подтвердилась", - сказал представитель МЧС.