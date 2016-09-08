Защита подозреваемого по делу о взятке Вайнзихера обжаловала его арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, подозреваемого вместе с совладельцем группы компаний "Ренова" Евгением Ольховиком в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми, обжаловала его арест. Об ТАСС сообщил в четверг его адвокат Андрей Тряпочкин.

"Обжаловали", - сказал Тряпочкин.

В Сыктывкарском городском суде агентству сообщили, что апелляционная жалоба Вайнзихера к ним пока не поступала. Защита Ольховика также обжаловала решение об аресте, апелляция уже поступила в суд.

В среду Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик были арестованы на два месяца.

По данным следствия, Ольховик, а также гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин подозреваются в том, в течение 2007-2014 годов, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они фигуранты уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.