Суд арестовал на 15 суток хулигана за дебош у памятника "Детям Беслана" в центре Москвы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы назначил 15 суток ареста Ивану Назарову за дебош у памятника "Детям Беслана" в центре столицы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.
"Назаров признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала она.
Пресс-секретарь рассказала, что Назаров в суде вину не признал. "Он заявил, что совершил данные действия не из хулиганских намерений, а с целью привлечь внимание, что нужно заботиться о живых людях", - рассказала пресс-секретарь.
Инцидент произошел 3 сентября у памятника "Детям Беслана", установленного на пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка в центре Москвы. В день скорби дебошир разбросал цветы, возложенные к памятнику, громко ругался и пинал его ногами. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.
Захват школы № 1 города Беслана (Северная Осетия) террористами был осуществлен 1 сентября 2004 года. В течение почти трех суток террористы удерживали в здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы).
В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей, свыше 800 человек получили ранения. Также при штурме погибли 10 бойцов Центра Специального Назначения ФСБ - самое большое число потерь в ходе одной операции за историю российского спецназа.
В память о жертвах бесланского теракта установлено множество памятников в разных городах России и мира.