В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Вооруженное ограбление совершено возле дома 2 на Вишневой улице. По предварительным данным, грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их "Жигулях", - сказал собеседник агентства.
В городе для поиска грабителей введен специальный план "Перехват". На месте ЧП работает оперативная группа, сведения о пострадавших уточняются.