В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Вооруженное ограбление совершено возле дома 2 на Вишневой улице. По предварительным данным, грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их "Жигулях", - сказал собеседник агентства.

В городе для поиска грабителей введен специальный план "Перехват". На месте ЧП работает оперативная группа, сведения о пострадавших уточняются.