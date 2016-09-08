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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался обязать экстрасенса вернуть женщине деньги за неудачный "возврат" мужа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия Мосгорсуда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Бабушкинского районного суда, которым истице было отказано в удовлетворении исковых требований к ответчику о защите прав потребителя и взыскании с ответчика более 2 млн руб.", - сказал представитель суда.
Как пояснили в пресс-службе, женщина обратилась в Бабушкинский суд Москвы с иском к организации, оказывающей эзотерические услуги, в котором указала, что по заключенному ею соглашению экстрасенс гарантировал вернуть ее мужа в семью. Однако после посещения сеансов отношения истицы с мужем только ухудшились - он подал иск о расторжении брака.
Всего за оказанные услуги истица заплатила ответчику 1,52 млн руб., которые и просила взыскать, а также взыскать с ответчика неустойку в размере этой же суммы и компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.
Представитель истца в особо подчеркивал, что истице была оказана услуга ненадлежащего качества, поскольку муж в семью не вернулся, а брак расторгнут.
Рассмотрев доводы сторон, Бабушкинский суд не нашел оснований для удовлетворения требований истицы. "Между женщиной и организацией был заключен договор на оказание консультаций. Истица на протяжении длительного времени добровольно оплачивала услуги, принимала исполнение услуг по договору и подтверждала их выполнение в полном объеме с надлежащим качеством. Таким образом, утверждение истца о некачественном выполнении услуг в связи с ухудшением отношений с супругом не доказано и не повлекло отмену решения суда", - рассказали в пресс-службе.