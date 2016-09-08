Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно охранника известного ресторатора Евгения Пригожина, который совершил нападение на сотрудника ФСБ в мае 2016 года после погони правоохранителей за кортежем бизнесмена, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Плащенко признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года условно", - сказала судья Виктория Волкова.

В прениях гособвинение просило назначить обвиняемому три года лишения свободы условно. Защита просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, или максимальный штраф.

Против бывшего бойца спецназа внутренних войск "Русь" Сергея Плащенко были выдвинуты обвинения по статье 318 УК РФ "Применение насилия неопасного для здоровья в отношении представителя власти".

По версии следствия, он из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам сотруднику Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Алексею Печижко, когда тот проводил видеофиксацию правонарушений автомобилей Пригожина и его охраны, которые пользовались спецсигналами и проигнорировали законные требования ГИБДД и ФСБ остановиться. По данным петербургских СМИ, во время инцидента 25 мае Плащенко работал сотрудником охранной компании, связанной с Пригожиным.

Дело рассматривали в особом порядке

Судья Виктория Волкова сегодня удовлетворила ходатайство Плащенко о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. "Вину признаю", - сказал Плащенко, отвечая на вопрос гособвинителя. "Все что он делал, это отводил рукой видеокамеру, он толкал, не рвал одежду, не оскорблял. Он принес потерпевшему извинения", - отметила адвокат обвиняемого.

Потерпевший Печижко высказался против прекращения уголовного дела, а ранее, на предварительном заседании - против примирения сторон. "Я считаю, что суд должен рассмотреть дело по существу. Была целая погоня, ему было неоднократно предъявлено мое удостоверение. Я думаю, он понимал, кто я, и действовал намеренно, я - за назначение условного наказания", - отметил он.

Подозрения беспочвенны

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают беспочвенными подозрения СМИ в адрес Пригожина. Он назвал публикации "абсолютно беспочвенной и абсолютно не основанной на чем-то информацией".

В петербургской интернет-газете "Фонтанка" были опубликованы материалы, согласно которым компания Пригожина, обслуживающая некоторые мероприятия на высшем уровне, занимается не только ресторанным бизнесом, но и ведет деятельность, направленную против активистов оппозиции. В частности, структурам Пригожина приписывают связь с так называемой "фабрикой троллей", расположенной в Петербурге.