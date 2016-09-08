Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ

Сирийские курды планируют создать федерацию, несмотря на противодействие ТурцииМеждународная панорама 8 сентября, 15:43
"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспортаТранспорт 8 сентября, 15:31
Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дняАрмия и ОПК 8 сентября, 15:26
125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017Новости партнеров 8 сентября, 15:22
"Яблоко" приглашает Кадырова на предвыборные дебатыПолитика 8 сентября, 15:19
Кончаловский рассказал, о чем его фильм "Рай"Культура 8 сентября, 15:17
Вице-губернатор: собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задачаНовости партнеров 8 сентября, 15:17
Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФАрмия и ОПК 8 сентября, 15:15
Новый памятник Евгению Леонову откроют напротив входа на "Мосфильм"Культура 8 сентября, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно охранника известного ресторатора Евгения Пригожина, который совершил нападение на сотрудника ФСБ в мае 2016 года после погони правоохранителей за кортежем бизнесмена, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Плащенко признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года условно", - сказала судья Виктория Волкова.
В прениях гособвинение просило назначить обвиняемому три года лишения свободы условно. Защита просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, или максимальный штраф.
Против бывшего бойца спецназа внутренних войск "Русь" Сергея Плащенко были выдвинуты обвинения по статье 318 УК РФ "Применение насилия неопасного для здоровья в отношении представителя власти".
По версии следствия, он из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам сотруднику Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Алексею Печижко, когда тот проводил видеофиксацию правонарушений автомобилей Пригожина и его охраны, которые пользовались спецсигналами и проигнорировали законные требования ГИБДД и ФСБ остановиться. По данным петербургских СМИ, во время инцидента 25 мае Плащенко работал сотрудником охранной компании, связанной с Пригожиным.
Судья Виктория Волкова сегодня удовлетворила ходатайство Плащенко о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. "Вину признаю", - сказал Плащенко, отвечая на вопрос гособвинителя. "Все что он делал, это отводил рукой видеокамеру, он толкал, не рвал одежду, не оскорблял. Он принес потерпевшему извинения", - отметила адвокат обвиняемого.
Потерпевший Печижко высказался против прекращения уголовного дела, а ранее, на предварительном заседании - против примирения сторон. "Я считаю, что суд должен рассмотреть дело по существу. Была целая погоня, ему было неоднократно предъявлено мое удостоверение. Я думаю, он понимал, кто я, и действовал намеренно, я - за назначение условного наказания", - отметил он.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают беспочвенными подозрения СМИ в адрес Пригожина. Он назвал публикации "абсолютно беспочвенной и абсолютно не основанной на чем-то информацией".
В петербургской интернет-газете "Фонтанка" были опубликованы материалы, согласно которым компания Пригожина, обслуживающая некоторые мероприятия на высшем уровне, занимается не только ресторанным бизнесом, но и ведет деятельность, направленную против активистов оппозиции. В частности, структурам Пригожина приписывают связь с так называемой "фабрикой троллей", расположенной в Петербурге.