Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ

Происшествия
8 сентября, 14:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС
По версии следствия, обвиняемый нанес несколько ударов по рукам сотруднику Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, когда тот проводил видеофиксацию правонарушений автомобилей Пригожина и его охраны
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно охранника известного ресторатора Евгения Пригожина, который совершил нападение на сотрудника ФСБ в мае 2016 года после погони правоохранителей за кортежем бизнесмена, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Плащенко признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года условно", - сказала судья Виктория Волкова.

В прениях гособвинение просило назначить обвиняемому три года лишения свободы условно. Защита просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, или максимальный штраф.

Против бывшего бойца спецназа внутренних войск "Русь" Сергея Плащенко были выдвинуты обвинения по статье 318 УК РФ "Применение насилия неопасного для здоровья в отношении представителя власти".

По версии следствия, он из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам сотруднику Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Алексею Печижко, когда тот проводил видеофиксацию правонарушений автомобилей Пригожина и его охраны, которые пользовались спецсигналами и проигнорировали законные требования ГИБДД и ФСБ остановиться. По данным петербургских СМИ, во время инцидента 25 мае Плащенко работал сотрудником охранной компании, связанной с Пригожиным.

Дело рассматривали в особом порядке

Судья Виктория Волкова сегодня удовлетворила ходатайство Плащенко о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. "Вину признаю", - сказал Плащенко, отвечая на вопрос гособвинителя. "Все что он делал, это отводил рукой видеокамеру, он толкал, не рвал одежду, не оскорблял. Он принес потерпевшему извинения", - отметила адвокат обвиняемого.

Потерпевший Печижко высказался против прекращения уголовного дела, а ранее, на предварительном заседании - против примирения сторон. "Я считаю, что суд должен рассмотреть дело по существу. Была целая погоня, ему было неоднократно предъявлено мое удостоверение. Я думаю, он понимал, кто я, и действовал намеренно, я - за назначение условного наказания", - отметил он.

Подозрения беспочвенны

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают беспочвенными подозрения СМИ в адрес Пригожина. Он назвал публикации "абсолютно беспочвенной и абсолютно не основанной на чем-то информацией".

В петербургской интернет-газете "Фонтанка" были опубликованы материалы, согласно которым компания Пригожина, обслуживающая некоторые мероприятия на высшем уровне, занимается не только ресторанным бизнесом, но и ведет деятельность, направленную против активистов оппозиции. В частности, структурам Пригожина приписывают связь с так называемой "фабрикой троллей", расположенной в Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама