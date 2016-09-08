Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководитель организации "Антидилер" заявил об угрозах со стороны рэпера Птахи

Происшествия
8 сентября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Максим Шарин утверждает, что угрозы в его адрес возобновились после отказа встретиться с музыкантом
Материал из 1 страницы
Птаха (Давид Нуриев)

Птаха (Давид Нуриев)

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель общественной организации "Антидилер" Максим Шарин заявил об угрозах со стороны рэпера Давида Нуриева (Птаха), в отношении которого возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Смотрите также
Птаха (Давид Нуриев)
СК провел обыски у рэпера Птахи по делу об экстремизме

Как сообщил ТАСС сам Шарин, рэпер стал угрожать после возбуждения дела.

"Вчера позвонил Нуриев и предлагал встретиться, однако после того, как я ему ответил, что у нас нет на это времени, он стал снова угрожать мне", - сказал Шарин.

Дело Птахи

В отношении Нуриева возбуждено дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Смотрите также

Адвокат: следствие ничего не изъяло после обыска у рэпера Птахи
Российский рэпер Птаха выступит в Донецке с новой концертной программой

Как отмечается в постановлении следователя, 29 сентября 2015 года рэпер допустил на одном из концертов в клубе "16 тонн" оскорбительное высказывание в адрес общественной организации "Антидилер", оказывающей содействие правоохранительным органам. В постановлении, в частности, говорится, что в речи рэпера содержатся признаки, унижающие человеческое достоинство и возбуждающие ненависть либо вражду в отношении группы лиц.

Как утверждают СМИ, Общественное антинаркотическое движение "Антидилер" было создано при поддержке "Фонда Дмитрия Носова", попечителем которого является известный спортсмен и депутат Госдумы Дмитрий Носов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама