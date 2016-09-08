Руководитель организации "Антидилер" заявил об угрозах со стороны рэпера Птахи

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель общественной организации "Антидилер" Максим Шарин заявил об угрозах со стороны рэпера Давида Нуриева (Птаха), в отношении которого возбуждено уголовное дело об экстремизме.
Как сообщил ТАСС сам Шарин, рэпер стал угрожать после возбуждения дела.
"Вчера позвонил Нуриев и предлагал встретиться, однако после того, как я ему ответил, что у нас нет на это времени, он стал снова угрожать мне", - сказал Шарин.
В отношении Нуриева возбуждено дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Как отмечается в постановлении следователя, 29 сентября 2015 года рэпер допустил на одном из концертов в клубе "16 тонн" оскорбительное высказывание в адрес общественной организации "Антидилер", оказывающей содействие правоохранительным органам. В постановлении, в частности, говорится, что в речи рэпера содержатся признаки, унижающие человеческое достоинство и возбуждающие ненависть либо вражду в отношении группы лиц.
Как утверждают СМИ, Общественное антинаркотическое движение "Антидилер" было создано при поддержке "Фонда Дмитрия Носова", попечителем которого является известный спортсмен и депутат Госдумы Дмитрий Носов.