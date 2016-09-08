Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ отправку "школьного стрелка" на лечение

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита семьи учителя географии Андрея Кириллова, погибшего в результате стрельбы в московской школе в Отрадном, обжаловала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решение об отправке обвиняемого на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Игорь Трунов.

"Мы считаем необоснованным отправление "школьного стрелка" на принудительное медицинское лечение вместо назначения ему реального срока наказания. Решение суда базируется лишь на одном доказательстве - заключении судебной комплексной психолого-психиатрической комиссии", - сказал Трунов, отметив, что заключение основано на субъективном предположении экспертов о возможном ухудшении психического состояния обвиняемого в будущем и субъективном прогнозе развития заболевания.

Также, по мнению защиты, в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела были нарушены основополагающие принципы Конвенции о защите прав и свобод человека. "Правоохранительные органы и исполнительная власть не обеспечили безопасность школы надлежащим образом и не выполнили необходимый комплекс мероприятий с целью пресечения смерти Кириллова", - добавил Трунов.

Трагедия в московской школе в Отрадном произошла 3 февраля 2014 года. Старшеклассник, придя в школу с ружьем, выстрелил в классе в учителя географии, который скончался на месте. Услышав стрельбу, школьный охранник сообщил о ЧП в правоохранительные органы. Когда прибывшие полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина и застрелив прапорщика Сергея Бушуева.

Московский окружной военный суд отправил подростка на принудительное психиатрическое лечение, а также исключил из обвинения статью УК РФ "Захват заложников". Согласно результатам проведенной экспертизы, школьник признан невменяемым.

Инфографика Стрельба в московской школе Карта Москвы с указанием школы №263 в Отрадном, где ученик 10-го класса открыл стрельбу. Инфографика ИТАР-ТАСС