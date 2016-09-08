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Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ отправку "школьного стрелка" на лечение

Происшествия
8 сентября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
По словам их представителя Игоря Трунова, заключение основано на субъективном предположении экспертов о возможном ухудшении психического состояния обвиняемого
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита семьи учителя географии Андрея Кириллова, погибшего в результате стрельбы в московской школе в Отрадном, обжаловала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решение об отправке обвиняемого на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Игорь Трунов.

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"Мы считаем необоснованным отправление "школьного стрелка" на принудительное медицинское лечение вместо назначения ему реального срока наказания. Решение суда базируется лишь на одном доказательстве - заключении судебной комплексной психолого-психиатрической комиссии", - сказал Трунов, отметив, что заключение основано на субъективном предположении экспертов о возможном ухудшении психического состояния обвиняемого в будущем и субъективном прогнозе развития заболевания.

Также, по мнению защиты, в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела были нарушены основополагающие принципы Конвенции о защите прав и свобод человека. "Правоохранительные органы и исполнительная власть не обеспечили безопасность школы надлежащим образом и не выполнили необходимый комплекс мероприятий с целью пресечения смерти Кириллова", - добавил Трунов.

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Трагедия в московской школе в Отрадном произошла 3 февраля 2014 года. Старшеклассник, придя в школу с ружьем, выстрелил в классе в учителя географии, который скончался на месте. Услышав стрельбу, школьный охранник сообщил о ЧП в правоохранительные органы. Когда прибывшие полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина и застрелив прапорщика Сергея Бушуева.

Московский окружной военный суд отправил подростка на принудительное психиатрическое лечение, а также исключил из обвинения статью УК РФ "Захват заложников". Согласно результатам проведенной экспертизы, школьник признан невменяемым.

Инфографика Стрельба в московской школе Стрельба в московской школе
Карта Москвы с указанием школы №263 в Отрадном, где ученик 10-го класса открыл стрельбу. Инфографика ИТАР-ТАСС

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