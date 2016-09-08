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Суд арестовал трех участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

Происшествия
8 сентября, 15:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Еще двое освобождены из-под стражи
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал трех участников стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге на два месяца, в результате которой погибли два человека и семь пострадали. Еще двоих суд освободил из-под стражи, сообщили корреспонденту ТАСС в суде.

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"Расим Григорьев и Игорь Рябов освобождены. Арестованы на два месяца, по 5 ноября включительно, Дмитрий Пестриков (один из инициаторов конфликта - прим. ТАСС), Янек Князев и Руслан Оглы", - сказали в инстанции.

Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на более тяжелые статьи: "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия". Ранее оно расследовалось по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц". Также по факту стрельбы возбуждено дело по статье УК РФ "Организация и участие в массовых беспорядках".

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