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Пенсионерка пыталась обналичить 1,5 млн рублей по поддельным документам в московском банке

Происшествия
8 сентября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В предъявленном паспорте была заменена фотография. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали пожилую женщину, которая пыталась со своим знакомым обналичить 1,5 млн руб. по поддельному паспорту в одном из банков Москвы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В дежурную часть поступило заявление от представителя банка, который рассказал, что к ним в отделение обратились пожилая женщина и мужчина с целью обналичить денежный сертификат на сумму 1,5 млн руб. Сотрудники кредитного учреждения усомнились в подлинности документа, удостоверяющего личность пенсионерки, и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Восточного округа задержали злоумышленников", - сказал собеседник.

Установлено, что предъявленный пенсионеркой паспорт принадлежит другому человеку. "Вклеив в него фотографию, злоумышленники обратились в банк для получения денежных средств, принадлежащих владелице паспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в пресс-службе главка.

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