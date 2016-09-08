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Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег

Происшествия
8 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работает оперативная группа, сведения о сумме похищенных денег и о числе нападавших, которых, по разным данным, было от 5 до 7 человек, уточняются
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ограбленные в Москве инкассаторы одного из столичных банков путаются в показаниях о сумме похищенных денег и других обстоятельствах нападения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Вооруженное ограбление было совершено возле дома № 2 на Вишневой улице. По предварительным данным, грабители выстрелили по машине инкассаторов из огнестрельного оружия и отобрали у них сумки с деньгами. Преступники подожгли инкассаторский микроавтобус и скрылись на поджидавших их двух "Жигулях".

"Полиция опрашивает инкассаторов, на которых было совершено нападение. При этом их ответы разнятся, так как сначала инкассаторы убеждали оперативников, что преступники ничего не смогли взять. Позднее они сообщили о том, что грабители забрали несколько сумок с деньгами", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, оперативники ждут представителей банка, чтобы установить, какую сумму перевозили их сотрудники.

В пресс-службе полиции подтвердили факт ограбления инкассаторов, отметив, что на месте ЧП работает оперативная группа, сведения о сумме похищенных денег и о числе нападавших, которых, по разным данным, было от пяти до семи человек, уточняются.

"Пострадавших в результате нападения нет. В городе для поиска грабителей введен специальный план "Перехват", - сказали в пресс-службе.

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