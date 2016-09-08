В Москве пенсионер по неосторожности упал на рельсы в метро

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции подняли с путей в метро пожилого человека, упавшего по неосторожности с платформы станции "Кропоткинская". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Сегодня в 14.40 мск на станции метро "Кропоткинская" по неосторожности упал на рельсы 67-летний москвич. Сотрудники полиции, которые дежурили на станции, подняли потерпевшего на платформу до прибытия поезда", - сказал Мышляев.
Прибывшие врачи скорой помощи определили, что пенсионер получил ушибы и растяжения. Для установления более точного диагноза пострадавший госпитализирован. Инцидент на движение поездов не повлиял.