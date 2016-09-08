Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве пенсионер по неосторожности упал на рельсы в метро

Происшествия
8 сентября, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Врачами скорой помощи у мужчины диагностированы ушибы и растяжения, он госпитализирован
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции подняли с путей в метро пожилого человека, упавшего по неосторожности с платформы станции "Кропоткинская". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Сегодня в 14.40 мск на станции метро "Кропоткинская" по неосторожности упал на рельсы 67-летний москвич. Сотрудники полиции, которые дежурили на станции, подняли потерпевшего на платформу до прибытия поезда", - сказал Мышляев.

Прибывшие врачи скорой помощи определили, что пенсионер получил ушибы и растяжения. Для установления более точного диагноза пострадавший госпитализирован. Инцидент на движение поездов не повлиял.

Смотрите также

Падение пассажира на рельсы привело к сбою на Калининской ветке метро в Москве
Пассажир упал на пути Калужско-Рижской линии московского метро
На красной ветке московского метро был сбой из-за падения велосипеда на пути

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
5
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
6
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
7
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
Темы дня
Реклама