Торговый центр в Петербурге эвакуируют из-за сообщения о заминировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей торгового центра "Эврика" в Невском районе Петербурга эвакуируют из-за сообщения о заложенной в нем бомбе. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

"Поступил анонимный звонок о заминировании, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.