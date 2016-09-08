В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль BMW с номерами АМР попал в аварию на улице Новый Арбат в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Такси столкнулось со служебным BMW, когда тот в автомобильном заторе разворачивался на улице Новый Арбат через две сплошные полосы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта из-за ДТП серьезно затруднено. Были ли в служебном авто пассажиры, источник не сообщил.

По данным СМИ, попавший в аварию BMW закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым.