Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР

Происшествия
8 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
По данным СМИ, попавший в аварию BMW закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль BMW с номерами АМР попал в аварию на улице Новый Арбат в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Такси столкнулось со служебным BMW, когда тот в автомобильном заторе разворачивался на улице Новый Арбат через две сплошные полосы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта из-за ДТП серьезно затруднено. Были ли в служебном авто пассажиры, источник не сообщил.

По данным СМИ, попавший в аварию BMW закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
5
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
6
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
7
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
Темы дня
Реклама