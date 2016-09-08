Подозреваемый в экстремизме рэпер Птаха отпущен под подписку о невыезде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рэпер Давид Нуриев (Птаха), в отношении которого возбуждено уголовное дело об экстремизме, отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщил его адвокат Ильнур Шарапов.

"Рэперу Птахе избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На допросе мой подзащитный отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сказал Шарапов, добавив, что следователь попытался взять с него подписку о неразглашении, но он отказался.

Адвокат напомнил, что в четверг следователи провели обыск у его подзащитного, но ничего в результате не изъяли.

В отношении Нуриева возбуждено дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Как отмечается в постановлении следователя, 29 сентября 2015 года рэпер допустил на одном из концертов в клубе "16 тонн" оскорбительное высказывание в адрес общественной организации "Антидилер", оказывающей содействие правоохранительным органам. В постановлении, в частности, говорится, что в речи рэпера содержатся признаки, унижающие человеческое достоинство и возбуждающие ненависть либо вражду в отношении группы лиц.