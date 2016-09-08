В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Две машины, включая броневик инкассаторов, сгорели на северо-западе Москвы в результате поджога при вооруженном ограблении. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, пожар был ликвидирован прибывшими на место ЧП сотрудниками МЧС.

Вооруженное ограбление было совершено в четверг возле дома № 2 на Вишневой улице. По предварительным данным, грабители выстрелили по машине инкассаторов Альфа-банка из огнестрельного оружия и отобрали у них сумки с деньгами. "Скрываясь, преступники подожгли инкассаторский бронированный микроавтобус, после чего огонь перекинулся на легковой автомобиль. Обе машины сгорели полностью, их потушили сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция опрашивает инкассаторов. При этом их ответы разнятся. Так, сначала они убеждали оперативников, что преступники ничего не смогли взять. Позднее инкассаторы сообщили, что грабители забрали несколько сумок с деньгами.

"По факту разбойного нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники не исключают, что у грабителей был сообщник из числа служащих банка. Это рассматривается среди нескольких версий нападения", - сказал источник.

В пресс-службе полиции подтвердили факт ограбления инкассаторов, отметив, что на месте ЧП работает оперативная группа, сведения о сумме похищенных денег и о числе нападавших, которых, по разным данным, было от пяти до семи человек, уточняются.

"Пострадавших в результате нападения нет. В городе для поиска грабителей введен специальный план "Перехват", - сказали в пресс-службе.

Комментарий Альфа-банка

В Альфа-Банке подтвердили похищение нескольких сумок с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Сегодня в Москве в районе ул. Тушинская, 13 произошло нападение на инкассаторский автомобиль банка. В результате инцидента никто из сотрудников банка не пострадал. Неустановленные лица спровоцировали возгорание автомобиля и под угрозой применения оружия похитили несколько инкассаторских сумок с наличными деньгами. Точный размер похищенных средств устанавливается", - сказали в пресс-службе.