В школе в штате Техас объявлена тревога в связи со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Стрельба произошла в четверг в одной из школ города Алпайн (штат Техас), как минимум один человек получил ранения, стрелявший мертв. Об этом сообщил телеканал ABC.

Как заявил телеканалу шериф округа Брюстер Ронни Додсон, нападавший, судя по всему, совершил самоубийство. Информации о его личности он не привел. Как отметил шериф, ранения в результате стрельбы получил один учащийся. Данных о его состоянии нет.

Между тем, по данным неназванного источника телеканала в правоохранительных органах, стрельбу открыла одна из школьниц. Она выстрелила по другой учащейся, после чего, предположительно, застрелилась. В управлении шерифа округа Брюстер ТАСС пока не смогли подтвердить эту информацию.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в результате стрельбы в одной из школ Алпайна объявлена тревога. Учащихся эвакуировали, все выходы из школы перекрыты.

Алпайн расположен примерно в 320 км к юго-востоку от крупного города Эль-Пасо на западе Техаса. В школе, о которой идет речь, учатся около 280 человек.

Стреляющая Америка