СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное в отношении жителя села Миасское Челябинской области, убившего четырех человек в целях самообороны, прекращено, так как следователи не нашли в его действиях состава преступления, сообщили в четверг в пресс-службе областного Управления СК РФ.

"Было принято решение о вынесении постановления прекратить уголовное дело в отношении мужчины за отсутствием в действиях состава преступления. Грань между обороной и превышением ее пределов очень тонкая, и в данном случае не была превышена", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 2 января 2016 года во дворе одного из частных домов села Миасское Красноармейского района были обнаружены тела четырех местных жителей, еще один мужчина обратился в лечебное учреждение с ранением руки. Следственными органами СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). "На первоначальном этапе расследования, исходя из обстоятельств происшествия, стрелявшему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что события в селе Миасское "вызвали широкий общественный резонанс". По данным жителей села, напавшие на задержанного "вели асоциальный образ жизни, ранее были судимы за совершение преступлений, неоднократно привлекались к административной ответственности.

"Миасское дело"

"В ходе расследования уголовного дела следователям удалось установить мотивы и намерения каждого из участников конфликта... Установлено и допрошено в качестве свидетелей более 30 граждан, проведен поквартирный и подворовой обход более 20 близлежащих многоквартирных и частных домов. Следователями проведены более 20 судебных экспертиз, в том числе: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические и другие. С учетом установленных обстоятельств нападения, следователем хозяину дома была изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, поводом для конфликта стал телефонный звонок хозяина дома женщине по просьбе жены его брата, которая не отвечала на ее звонки. Женщина находилась в компании четверых мужчин, употреблявших спиртное и наркотические вещества, один из которых снял трубку и из ревности оскорбил звонившего. После этого они решили отомстить мужчине и избить его: вооружившись ножом и палкой, нетрезвая компания на такси прибыла к дому, во дворе которого жестоко избила брата хозяина, открывшего дверь. Досталось и вышедшему на шум владельцу домовладения, который был избит до потери сознания, после чего нападавшие проникли в дом, где находились две женщины и двое несовершеннолетних детей", - сказали в пресс-службе.

"В то же время хозяин пришел в сознание и вернулся в дом на защиту близких: взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье и произвел пять выстрелов в нападавших, ставших причиной смерти четырех человек. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что при защите близких мужчина не допустил явного несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства", - отметили в СК.