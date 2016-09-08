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Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве

Происшествия
8 сентября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
При вооруженном нападении на броневик Альфа-банка сгорели два автомобиля
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы обнаружила два автомобиля ВАЗ, на которых скрылись ограбившие инкассаторов на северо-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В ходе плана "Перехват" сотрудники полиции нашли два автомобиля "Жигули", на которых скрылись похитители, ограбившие инкассаторов. На месте обнаружения машин работают оперативно-следственные группы, розыск грабителей продолжается", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, налетчиков было пятеро. По предварительным данным, в ходе движения машина инкассации загорелась. Находившиеся в ней водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар и вынесли сумки с денежными средствами на улицу. В этот момент на них напали пятеро злоумышленников, которые затем скрылись на двух автомобилях марки ВАЗ.

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