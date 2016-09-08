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Директор сгоревшей типографии в Москве не будет обжаловать свой арест

Происшествия
8 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Останкинский районный суд в минувший вторник арестовал Сергея Москвина до 27 октября
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гендиректор столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергей Москвин, арестованный по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы, не будет обжаловать избранную ему меру пресечения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила адвокат обвиняемого Елена Звездина.

"Мой доверитель считает, что следствие разберется и поступит по справедливости", - сказала защитник.

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Суд до 27 октября арестовал гендиректора сгоревшей в Москве типографии

Останкинский районный суд в минувший вторник арестовал Москвина до 27 октября.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение ему и главному инженеру типографии Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Они были объявлены в розыск, однако Москвин прибыл в следственные органы столичного ГСУ СК России с явкой с повинной. Местонахождение Яцкова устанавливается.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

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