Более ста человек блокированы в фуникулере близ горного курорта Шамони

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ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Масштабная операция по спасению 110 человек, которые оказались блокированы в кабинах фуникулера вблизи французского горного курорта Шамони, началась. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.
Канатная линия проходит над ледниками массива Монблан на большой высоте, соединяя вершины французской горы Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и горы Пуант Эльбронер (3462 метра), часть которой расположена на территории Италии.
Остановка фуникулера вызвана тем, что перехлестнулись и запутались приводящие его в движение стальные канаты. Техникам, обслуживающим линию, не удалось восстановить его работу.
Согласно приведенным телеканалом данным, полученным от мэрии города Шамони, близ которого проложена линия, "начата эвакуация пассажиров с помощью вертолетов". В ней участвуют вертолеты спасательных служб Франции, Швейцарии и Италии.
Операция затруднена тем, что пассажирских кабин на линии много, каждая вмещает всего по четыре человека. Всех пассажиров поднимают на борт вертолетов на лебедке.