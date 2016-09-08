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Более ста человек блокированы в фуникулере близ горного курорта Шамони

Происшествия
8 сентября, 20:54 UTC+3 /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Остановка фуникулера вызвана тем, что перехлестнулись и запутались приводящие его в движение стальные канаты
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© AP Photo/Dmitry Lovetsky

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Масштабная операция по спасению 110 человек, которые оказались блокированы в кабинах фуникулера вблизи французского горного курорта Шамони, началась. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

Канатная линия проходит над ледниками массива Монблан на большой высоте, соединяя вершины французской горы Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и горы Пуант Эльбронер (3462 метра), часть которой расположена на территории Италии.

Остановка фуникулера вызвана тем, что перехлестнулись и запутались приводящие его в движение стальные канаты. Техникам, обслуживающим линию, не удалось восстановить его работу.

Согласно приведенным телеканалом данным, полученным от мэрии города Шамони, близ которого проложена линия, "начата эвакуация пассажиров с помощью вертолетов". В ней участвуют вертолеты спасательных служб Франции, Швейцарии и Италии.

Операция затруднена тем, что пассажирских кабин на линии много, каждая вмещает всего по четыре человека. Всех пассажиров поднимают на борт вертолетов на лебедке.

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