Под Киевом из-за халатности полицейских погиб человек

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Киевской области установила, что из-за непрофессионализма и ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками полиции в ходе конфликта в селе Крюковщина под Киевом погиб человек.

"Работники полиции не отреагировали должным образом на неоднократные сообщения о дерзком захвате предприятия - они не противостояли и не вмешивались в незаконные действия вооруженных людей. Как следствие, бездействие правоохранителей привело к убийству человека", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полицейские провели следственное действие только после неоднократных требований и указаний прокуратуры Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность". Досудебное расследование продолжается.

Группа неизвестных 4 сентября совершила нападение на одно из агропромышленных предприятий, расположенных в поселке Крюковщина. Молодые люди пытались захватить предприятие, однако получили сопротивление от сотрудников частной охранной структуры. Между ними завязалась перестрелка, в результате которой один человек погиб, другой получил ранения.